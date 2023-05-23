Poşetten uyuşturucu haplar ile ruhsatsız tabancalar çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma takibe aldıkları bir şahsın yanındaki poşet içerisinde 187 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma takibe aldıkları bir şahsın yanındaki poşet içerisinde 187 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Olay, Bolvadin ilçesi, Dipevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede şüpheli hareketlerde bulunan M.S., isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Şahsın elindeki poşet içerisinde ekipler 187 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza,
1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile mermiler ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alınırken, şüpheliye 5 bin 252 TL idari para cezası kesildi.