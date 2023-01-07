Protokol üyeleri vefat eden Kore Gazisini unutmadı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve protokol üyeleri, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kore Gazisi Hasan Ceylan'ın ailesine taziyede bulundu.

Bolvadin Kaymakamı Büyükkarabağ köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Bolvadin Kaymakam'ı Taner Bolat başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve kurum müdürleri Büyükkarabağ köyünde vatandaşlarla buluştu .

Köy hakkında muhtardan bilgi alan Kaymakam Bolat, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı ve taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.

Ziyaretin sonrasında Kaymakam Bolat, geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden Kore Gazisi Piyade Er Hasan Ceylan'ın akrabalarına ve yakınlarına taziyede bulundu.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri Kaymakam Bolat ve beraberindeki kurum amirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.