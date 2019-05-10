PTT'nin Anneler Günü kampanyasına öğrencilerden destek

PTT'nin Anneler Günü'ne özel hazırladığı kampanyaya Kazım Özer İlkokulu öğrencileri destek verdi. 4-8 yaş grubunda bulunan küçükler geçtiğimiz gün Afyonkarahisar PTT Merkez Müdürlüğü'ne öğretmenleriyle birlikte giderek annelerine hazırladıkları kartları göndermenin heyecanını yaşadılar.

PTT Afyonkarahisar Merkez Müdürlüğüne öğretmenleriyle birlikte gelen minik öğrenciler, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan, tebrik kartı ve kartpostalları, hazırladıkları zarflara koyarak annelerine yolladı.

Kampanya hakkında bilgi veren Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, günümüzde artık mektup yazma geleneğinin unutulduğunu belirtti. Postacıların mektup değil fatura ve evrak dağıttığının altını çizen Örsdemir, şunları kaydetti:

"Maalesef teknolojinin getirdiği yenilikler mektup, kartpostal yazıp gönderme gibi alışkanlıklarımızı unutturmaya başladı. Yakınlarımızın adreslerimizi bile bilmiyoruz. Özellikle çocuklarımız artık mektubun ne olduğunu zar zor biliyorlar. Genel müdürlüğümüz bu alışkanlığın tekrar canlanması için bu kampanyayı başlattı. Biz de Karaman'daki tüm okullara mektup kağıdı ve zarfını ücretsiz olarak dağıttık. Çocuklarımızdan annelerine, duygularını ifade eden mektuplar yazmasını istedik. Bu mektuplar belki de anneye verilecek olan en değerli hediye olacaktır. Mektuplar kalıcıdır, saklanabilirler. Fakat bir telefon mesajını kaç gün saklayabiliriz."

Minik öğrenciler Anneler günü nedeniyle hazırladıkları tebrik kartlarını ve mektupları yolladıktan sonra, PTT binası önünde hatıra fotoğrafı çektirerek PTT'den ayrıldılar.