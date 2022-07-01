PVC üreticileri e-ihracatla geleceğe yatırım yapıyor, hedef Avrupa ve Amerika

Özgür Yapı İhracat Müdürü Şahin Uraz, TurkishExporter ile çok fazla potansiyele sahip firmalara ulaşarak büyük dostluklar kurduklarını, bir nevi geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'dan 17 ülkeye

Afyonkarahisar'dan 17 ülkeye ihracat gerçekleştirerek dış pazarda da rekabetçi çizgisini sürdüren Özgür Yapı'nın İhracat Müdürü Uraz, pazar araştırmalarına önem verdiklerini vurgulayarak ürünlerini ihraç etmek için en büyük potansiyel olan Avrupa ve Amerika pazarlarına yönlerini çevirdiklerini söyledi. TurkishExporter ekibinin kendilerine ulaşması sonucu TurkishExporter ile tanıştıklarını ifade eden Uraz, e-ihracat yöntemiyle birçok alıcı ile temas kurma şansı yakaladıklarını belirtti.

E-ihracat ile dünyanın dört bir yanına

Afyonkarahisar'daki fabrikasında yaklaşık 30 senedir hizmet veren ve 300 kişiye istihdam sağlayan Özgür Yapı, sürdürülebilir kaliteli üretimle uzun soluklu ticaret yapabilmek adına TurkishExporter aracığıyla hedef müşterilerine ulaşmayı amaçlıyor. Firmanın kuruluşundan itibaren ihracatın en önemli vizyonları olduğunu dile getiren Şahin Uraz, 17 ülkeye yaptıkları ihracatı e-ihracat ile daha da artıracaklarını ifade etti.