Rahvan atlar ‘Zafer'e koştu

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları, Zafer Kupası' yarışması başladı. Gün boyu devam edecek yarışların finali ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışlar İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde başladı. Yarışlar Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 105 rahvan atı ile yapıldı. 20'ye yakın jokeyin bulunduğu yarışlarda atlar 10 kategoride, 4-5-6'lı grup halinde yarıştı. Heyecanın zaman zaman doruğa ulaştığı yarışlarda at sahipleri kendi atlarının galip gelmesi için dua ederken, seyirciler ise eşine az rastlanacak görüntüler ortaya çıktığı yarışları büyük bir zevkle izledi. Öğlen saatlerinde başlayan yarışların sonunda akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Zafer Kupası finalistleri belli olacak. Yarışma kupa ve ödül töreni ile sona erecek.

“Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda 4 nala ilerliyoruz”

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Rahvan At Spor Kulüp Başkanı Veysel Kökhasan, etkinliğin Afyonkarahisar Valiliği ve Kayıhan Belediyesi'nin katkıları ile yapıldığını ifade etti. Kökhasan, “Yarışma 10 kategoride 105 at ile yapılıyor. Türkiye'de neredeyse her yerinde at yarışı yapılıyor, 60-70 atla. Ama burada biz yarışmayı 105 at ile yapıyoruz. ‘Afyonkarahisar tarihin, termalin ve zaferin başkenti' diyoruz ama biz rahvan atçılar olarak, Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda 4 nala ilerliyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen yarışlara protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.