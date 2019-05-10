İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan ayı yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak verilen erzak yardımına bu yıl da devam ediliyor


Şuhut Belediyesi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım paketlerinin dağıtımına başladı Ramazan ayında ailelere el uzatmaya devam eden Şuhut Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Ramazan ayı, manevi duyguların en yoğun yaşandığı, yardımlaşma duygusunun en üst düzeye çıktığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu mübarek bir aydır Bizler de Şuhut Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi, bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz Alınan müracaatları inceleyen ekiplerimiz, ihtiyaç sahiplerine erzaklarını büyük bir hızla teslim etmektedir" dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.