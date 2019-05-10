Ramazan ayı yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak verilen erzak yardımına bu yıl da devam ediliyor

Şuhut Belediyesi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım paketlerinin dağıtımına başladı Ramazan ayında ailelere el uzatmaya devam eden Şuhut Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Ramazan ayı, manevi duyguların en yoğun yaşandığı, yardımlaşma duygusunun en üst düzeye çıktığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu mübarek bir aydır Bizler de Şuhut Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi, bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz Alınan müracaatları inceleyen ekiplerimiz, ihtiyaç sahiplerine erzaklarını büyük bir hızla teslim etmektedir" dedi