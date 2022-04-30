Ramazan ayında Ahmet ve Mehmet Efendiler Türbesi yoğun ilgi gördü

Tarihi Ulu Cami karşısında ve Afyonkarahisar Kalesi'nin siluetinde önemli yere sahip olan Ahmet ve Mehmet Efendiler Türbesi 2017 yılında restore edildi. 2017 yılında tamamlanan çalışmaların ardından yepyeni bir görünüme kavuşan türbe özellikle Ramazan ayında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar Ahmet ile Mehmet efendiler türbesini ziyaret ederek dua etti.

Tekirdağ'dan Afyonkarahisar'a gelen Selçuk Şengül, çocukları ve eşiyle Afyonkarahisar'a geldiğini ve burada tarihi mekanları ziyaret ettiklerini söyledi. Şengül konuşmasına şöyle devam etti:

“Benim Afyonkarahisar'da çocukluğum geçti, yıllar önce. Termal otele geldik iki gündür burada kalıyoruz. Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından olan bir il olan Afyon'a çocukluğumdan beri hep gelmek isterim. Çocuklarımın da görmesini çok istediğim bir yer. Tarih ve kültür açısından çok zengin bir kent. Bugün tarihi mekanları geziye çıktık. Ahmet ve Mehmet efendilerin türbesini ziyaret ettik, dua ettik. Çok kutsal bir mekan ben buraya gelenleri bu mekanı ziyaret edip, dua etmelerini isterim.”

"Afyon'u çok beğendik"

Türbeyi ziyaret eden Ayça Kahraman da, İstanbul'dan Afyon'u gezmeye geldiklerini kaydederek şöyle konuştu:

“Afyon'a termale sürekli geliyoruz. Termal sularını sağlık açısından çok beğeniyoruz. Kaleye çıkmadan önce Ahmet ve Mehmet Efendi türbesini ziyaret etmek istedik. Duamızı ettik, şimdide kaleye çıkacağız inşallah. Afyon'u da çok beğendik, çok güzelmiş.”

Türbenin ilk yapılış tarihine dair bir bilgi bulunmuyor. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamış olan Ciltenan ismi ile meşhur 40 kişilik grubu teşkil eden Sultan Divani öğrencilerinden Ahmet ve Mehmet efendilere ait olduğu düşünülüyor. Suriye ve Mısır Seferi'ne de katılmışlardır. Hatta İran'dan Mevlana'nın Mevlev-i Kebirini getiren gurubun içinde de yer aldıkları söylenir. İki arkadaş Sultan Divani tarafından tarikat kardeşi yapılmışlar ve vasiyetleri üzerine aynı yere gömülmüşlerdir. 1978 yılında Afyonkarahisar Belediye türbeyi yeniden yaparken 2017 yılında da gerekli izinleri alarak restore etti.