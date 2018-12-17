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Rauf Denktaş Alt Geçidi hizmete açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak için başlattığı hizmet ağında üçüncü alt geçidi tamamladı.

İstasyon kavşağında yeni yapılan ve hizmete açılan alt geçide Afyonkarahisar Belediyesi tarafından KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı ve büyük devlet adamı merhum Rauf Denktaş'ın ismi verildi.


Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Yeni battı-çıktımızın açılışı için az bir süre kaldı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan yeni alt geçidimizin isminin belirlenmesini Afyonkarahisarlı basın mensubu arkadaşlarımızdan istiyoruz. Onların sunacakları isim önerileri arasından tercihte bulunarak yeni alt geçidimizin ismini belirleyeceğiz” demişti. Başkan Çoban'ın bu teklifi üzerine Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği tarafından basın mensuplarından isim önerileri istenmiş ve önerilerin tamamı Belediye Başkanlığı'na sunulmuştu. Belediye yöneticileri Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği tarafından kendilerine ulaştırılan 17 isim seçeneği arasından Rauf Denktaş ismini uygun buldu.


Konuyu Belediye Meclisi'nin MHP Grup Başkanı Halil İbrahim Baykara ile de istişare ettiklerini belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Yeni altgeçidimize 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Kurucu Cumhurbaşkanı, merhum büyük Türk devlet adamı Rauf Denktaş'ın ismini verdiklerini ifade etti” dedi.

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