Rektör Karakaş'a hayırlı olsun ziyaretleri

Dr. Mehmet Karakaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti esnasında, Şuhut İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Karakaş ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini belirtti. Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya Rektör Karakaş ile bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Daha sonra hayırlı olsun temennilerinde bulunan Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından hayırlı olsun ziyaretini sonlandırdı.