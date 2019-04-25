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Rektör Karakaş'tan Başkan Zeybek'e ziyaret

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.


Dr. Mehmet Karakaş, Başkan Mehmet Zeybek'e nezaketziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör. Mehmet Karakaş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı tebrik ederek kurumlar arası işbirliği ve uyum içinde güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

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