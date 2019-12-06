Resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştular

Afyonkarahisar'daki köy okullarında eğitim öğrenim gören minik öğrenciler, resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştu.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen ‘'Hayalimdeki Oyuncak'' projesi kapsamında köy okullarında eğitim öğrenim gören minik öğrenciler resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklar ile buluştu. Şuhut Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen ''Hayalimdeki Oyuncak'' projesi kapsamında Kılınçkaya, Arızlı ve Karacaören ilkokullarında eğitim gören minik öğrenciler hayallerindeki çizmiş oldukları oyuncaklarla buluştu.

Proje, mini öğrencilerin hayallerindeki resimleri çizmesi ile başladı. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerinin katılımları ile proje kapsamında seçilen okullar ziyaret edilerek minik öğrencilere oyuncak ve botlar hediye edildi. Oyuncak ve botlar karşısında oldukça sevinçli olan minik öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kardeş okul öğrencileri ile bir araya gelmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, hediye veren öğrenci ve hediye alan öğrencilerin buluşması renkli görüntülere sahne oldu.