Ressam polis Ahmet Sula öğrencilerle bir araya geldi

Ahmet Sula, gençlere hayatları ile ilgili öğütler verdi. Gençlerin ülke geleceği için bir çok meziyete sahip olmalarını gerektiğinin altını çizen Sula, “Yaptığınız işlerde, eylemlerinizde, söylemlerinizde ve derslerinizde bir farkındalık yaşamanızı istiyorum. 15 Temmuz görüntülerini seyretmişsinizdir hepiniz. Maalesef bu necip millette iki zaaf var. Bunları terbiye etmemiz lazım. Bunlardan ilki unutmak. Maalesef çabuk unutuyoruz. Yaşadığımız şeyleri bir zaman geçtikten sonra unutmaya başlıyoruz. İkincisi ise çok merhametliyiz. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir, rahmet konusunda kimse de yetişemez ona. Merhamet bu açıdan çok güzel ama nasıl güzel, haddini aşmamak kaydı ile güzel. Hz. Ali diyor ki; ‘haine vefa eden Allah'a ihanet eder, haine acımayan Allah'a vefa eder' Bunu aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Kendisinin alışılagelmiş polis figürü dışında göründüğünü dile getiren Sula, “Bunu özellikle yapıyorum. Sakal gibi konularında üstlerimden izin aldım. Çünkü özellikle medyada çizilen bir polis profili var; soğuk ve donuk olarak görülüyor insanlar tarafından. Ben bunu kırmak istiyorum. Elbiselerin içerisindeki insanlardan oluşuyoruz. Bir fular takıyorum, bu fular 5 lira 10 lira. Bunu takınca ressam mı müzisyen mi diye soruyorlar. Ama bunu takınca da o emniyet müdürü imajını kaybettiğim söyleniyor. Kendimizi tanıyarak olmaya başlarız. İmajlarımız ve çizdiğimiz profiller bize lazım değildir. Gerçek biz, bu imajların içerisindeki kişileriz. Eşim beni sık sık uyarır, sahnede daha olgun durmamı daha ağır olmamı ister, şiveli konuşmamamı ister. Halbuki bu da sadece bir imajdır. Ben düşe kalka geldiğim için buraya dokunmanın samimi olmak ile olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.