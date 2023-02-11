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Resul Gün son yolculuğuna uğurlandı

Depremde hayatını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Resul Gün, Afyon’da son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Resul Gün, Afyon'da son yolculuğuna uğurlandı.


Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi'nde oynadığı dönemde altyapısından yetişen Resul Gün, Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan 11 voleybolcu ile birlikte Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Günler süren çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan Resul, bugün Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi.


Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı altyapısından yetişen Resul Gün, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında A Takım'da forma giymişti.

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