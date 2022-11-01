Ruh sağlığının korunmasına yönelik söyleyişi yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, ruh sağlığına ilişkin bilgilendirme ve öğrencilerin istifade edebilecekleri hizmetler ve erişim yollarına değinildi. İl Sağlık Müdürlüğü sekreteryasında gerçekleşen programda, farklı kurum ve kuruluşlardan konuşmacılar; kentin imkânları, kurumların hizmetleri konularında bilgi aktardı. Öğrencilerin ruh sağlığı alanında yaşadıkları güçlükler, çözmekte zorlandıkları problemler, merak ettikleri başlıklar ele alındı. Fuaye alanına kurulan stantlarda broşür dağıtımının yanı sıra öğrencilerin bireysel soruları yanıtlanarak ihtiyaç halinde başvuru yapabilecekleri merciler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ruh sağlığına ilişkin daha detaylı görüşmeler için Sağlıklı Hayat Merkezimize ulaşabilecekleri bilgisi de paylaşıldı. Öğrencilerin de katkı sunduğu soru-cevap kısmıyla söyleşi tamamlandı.