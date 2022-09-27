İhlas Haber Ajansı

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Ruhsatsız tabancayla polise yakalandı

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri gerçekleştirdikleri denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri gerçekleştirdikleri denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Olay, Tacıahmet mahallesi Askeri Hastane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri bölgede devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. İ.V., isimli şahsın üst aramasını yapan ekipler ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

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