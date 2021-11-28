İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus turistler Frig Vadisi'ni çok sevdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya’dan gelen yaklaşık 20 yabancı turisti ağırladı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya'dan gelen yaklaşık 20 yabancı turisti ağırladı.


Rusya'dan gelen 20 kişilik turist, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ni Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habip Akalın mihmandarlığında kaya mezarlar ve peri bacalarının bulunduğu mekanları gezerek buradaki tarihi önem taşıyan destansı bilgiler edindi. Frig Vadisi'ni gezen ve bolca fotoğraf çeken turistler, Frigya'ya en yakın sürede yeniden geleceklerini söylediler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.