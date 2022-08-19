Sabah dükkânını açmaya gelen esnafa cam şoku

Afyonkarahisar'da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, kent merkezindeki birçok dükkân ve banka şubelerinin camlarını kırdı. Polisin kriz geçiren şahsı güçlükle kontrol altına aldığı olayda yaklaşık 50 bin TL'lik zarar meydana geldi.

Olay, kent merkezindeki Burmalı ve Dumlupınar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah karşı yaşanan olayda 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşlar bir şahsın cadde üzerindeki dükkânların camlarını kırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiple bir şahsın bağırıp, çevresine tehditler savurarak sağa sola koşuşturduğunu fark etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri şahsı güçlükle kontrol altına aldı. Ekipler ardından bölgeye 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sakinleştirilen şahıs ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Ekipler ardından şahsın yaptıkları kimlik incelemesinde şüphelinin R.A., (23) isimli aklen malul olduğu bilinen kişi olduğunu belirledi. Şahıs hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayda zarar gören dükkânlardan birisinin sahibi olan Mehmet Çınar, sabah erken saatlerde dükkânı açmak için geldiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Çınar, “Yapan şahsı sağ olsun polis yakalamış. Bizim gibi birkaç dükkân daha var. Polisten aldığımız bilgide şahsın ruh sağlığı bozulmuş” diye konuştu.

Öte yandan, polisin zamanında müdahalesi ile şahsın daha fazla iş yerine zarar vermesi engellenirken, ayrıca R.A.'nın taksi durağının camlarını kırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.