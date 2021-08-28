İhlas Haber Ajansı

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Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu

Afyonkarahisar’da Fuar Alanı Semt Pazarı’nın kurulduğu bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Afyonkarahisar'da Fuar Alanı Semt Pazarı'nın kurulduğu bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.


Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde tezgah açmak için Fuar Alanı Semt Pazarı'na gelen esnafla çok sayıda yağmur mazgalının yerinde olmadığını görünce durumu Afyonkarahisar Belediyesi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri esnafların gösterdiği noktalardaki mazgalların yerinde olmadığını, çalındığı belirledi. Olayın ardından tutanak tutulup inceleme başlatıldığı öğrenildi.


Öte yandan, çalınan mazgallardan dolayı olumsuz bir olay yaşanmaması için esnafın mazgalların yerinde olmadığı yerleri taş ve kasalarla kapattıkları belirtildi.

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