İhlas Haber Ajansı

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Sabah uyanan araç sahipleri büyük şok yaşadı!

Afyonkarahisar’da 10 yakın aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından şişlendi.

Afyonkarahisar'da 10 yakın aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından şişlendi.


Olay, kent merkezi Mecidiye mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, sabah erken saatlerde uyanan mahalle sakinleri araçlarının lastiklerinin havasının inik olduğunu fark etti. Yaklaşık 10 aracın lastiğinin aynı durumda olduğunu gören sürücüler yaptıkları incelemede lastiklerinin şişlendiğini gördü. Bunun üzerine sürücüler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis inceleme başlattı.

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