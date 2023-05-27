Sağanak yağış ve dolu sonrası su basan ev ve ahırlarda hayvanlar mahsur kaldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu sonrası yollar dereye döndü. Birçok ev ve ahırı su basarken, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sel baskınlarının yaşandığı köyde tarım arazileri sular altında kalırken, köyde dolu yağışı sonrası ise çevre beyaza büründü. Sel baskınlarının yaşandığı ev ve ahırlarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan ise köylüler tarafından kurtarıldı. Yolların göle döndüğü yağışta dereye akan sel suları yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı köyde, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.