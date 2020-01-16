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Sağlığına kavuşan şah kartalı doğaya salındı

Afyonkarahisar’da yaralı ve halsiz olarak bulunan şah kartalı tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da yaralı ve halsiz olarak bulunan şah kartalı tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaralı halde bulunan şah kartalı koruma altına alınarak tedavi edildi. Kartalın koruma altında olduğunu belirten yetkililer, “Olgunluk çağındakilerin omuzlarında beyaz bir leke vardır. Sırtın diğer kısımlarının koyu ve siyaha yakın bir renktedir. Alın ve tepenin ön kısmı koyu kahverengidir. Karın tarafı koyu kahverengi, kuyruk altı tüyleri açık kahverengidir. Başlıca yiyeceği olan tahtalı güvercin, üveyik, sincap, yer sincabı (gelengi), tavşan ve tilkiler olup rahatlıkla üreme ve beslenme faaliyetlerinde bulunabilmektedirler” dedi.


Ayrıca, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından “hassas” derecede tehlike altında oldukları ilan edilmiş olan şah kartallarının koruma altına alındığı bildirildi. Doğada yaralı vaziyette bulunan ve tedavi edilen şah kartalı bulunduğu bölgede tekrar doğaya salındı.

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