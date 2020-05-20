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Sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.


Başkan Şahin, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederken, İscehisar halkı olarak minnet duyduklarını söyledi. Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlık ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Bizler de İscehisar Belediyesi olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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