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Sağlık çalışanlarına ‘Hasta Hakları ve İletişim' eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’daki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi yapılan Hasta Hakları Birim Sorumlularına eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları çerçevesinde Afyonkarahisar'daki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi yapılan Hasta Hakları Birim Sorumlularına eğitim verildi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitimin konusu, ‘Hasta Hakları ve İletişim' oldu. Eğitimde, konusunda uzman hemşeri ve psikologlar tarafından ‘Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) kullanımı ve birimlerin işleyişi, hasta ve yakınları ile etkili iletişim ve beden dili ve stres ile baş etme yöntemleri' eğitimleri verildi.


Eğitim programı, katılımcı birim sorumlularının hastanelerin hasta hakları birimlerinde alacakları, birer günlük uygulamalı eğitim ile son bulacak.

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