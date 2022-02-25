Sağlık çalışanlarına Kanser Randevu Sistemi tanıtıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde sağlık çalışanlarına kentte kullanılmaya başlanacak olan Kanser Randevu Sistemi tanıtıldı. İşleyişin nasıl olacağı konularında; ilçe sağlık müdürleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe entegre hastane sorumlu hekimleri ile ilçelerde çalışan personellere eğitim verildi. Eğitimin ardından, ilçe bazında tarama oranları ele alındı. Tarama oranlarının artırılması hakkında fikir alış verişi yapılarak bu konuda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri konuşuldu.