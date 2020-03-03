Sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi verildi

Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan bütün personele, görevlerini aksatmayacak şekilde 2 grup halinde organize edilen eğitim, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Serap Pamukçuoğlu'nun verdiği eğitimde korona virüsü (COVID-19) hakkında hem korunma hem de müdahale yolları anlatıldı. Sabah ve öğle saatlerinde gerçekleşen eğitime kurumların personelleri eksiksiz olarak katıldı.