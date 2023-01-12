Sağlık hizmetlerinin mevcut durumlarının geliştirilmesi ele alındı

Afyonkarahisar'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut durumlarının geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayşana Zehra Keklik, Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bayat Dr. Mete Tan Entegre İlçe Devlet Hastanesi ile İscehisar Toplum Sağlığı Merkezine ziyaret gerçekleştirerek sorunları dinledi. Ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yiğit Şenol ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü İsa Dilbaz da hazır bulundu. Ziyaretlerde; çalışanlar ile tanışma, sorun ve problemlerinin dinlenmesi, İlçelerin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki fiili durumu ve bu durumun geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı ve bu ziyaretlerin belirli periyotlarla devam ettirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.