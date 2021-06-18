Sağlık personeline hasta hakları ve iletişim eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından yeni görevlendirmesi yapılan hasta hakları birim sorumlularına yönelik, hasta hakları ve iletişim konulu eğitim çalışması yapıldı. Hasta Hakları İl Koordinatörü Nuray Türken Teknekaya 'Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları ve Hasta Hakları Mevzuatı' konusunda, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Melek Aksoy ‘HBBS Sisteminin Kullanımı ve Birimin İşleyişi" konularında birim sorumlularına sunum yaptı.

Eğitimin diğer bölümünde ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Gülseren Çelenk ‘İletişim, Empati ve Stresle Baş Etme' konularında eğitim verdi.

İlerleyen günlerde hastanelerimizin hasta hakları birimlerinde, hasta hakları birim sorumluları tarafından ilgili personele, uygulamalı eğitimler verileceği kaydedildi.