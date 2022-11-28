Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ziyaretinde kentteki sağlık yatırımları değerlendirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Eldemir, ziyaretleri çerçevesinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette kentte yapılan sağlık yatırımları değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Eldemir'e teşekkür etti.