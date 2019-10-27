'Sağlıklı Kentler' toplantısından sonra Sandıklı'nın tarihi ve turistik yerleri gezildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine 'Sağlıklı Kentler' toplantısı için gelen belediye başkanları ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İki gün süren 'Sağlıklı Kentler' toplantısı için Sandıklı'da bulunan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri Sandıklı Belediyesinin misafiri olarak Hüdai Kaplıcaları ve Akdağ Tabiat Parkı'nı gezdi. Düzenlenen gezi programında doğa yürüyüşüne katılan misafirler ardından Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan bungalov evlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Sandıklı Belediyesinin önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı gezen heyet buradan sırasıyla Bedesten, Oyuncak Müzesi ve tarihi konakları gezerek ilçenin tarihi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Programın sonunda katılımcılar Belediye Başkanı Mustafa Çöl başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkürlerini iletti.