Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptılar

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 180. yılı nedeniyle düzenlenen programlar çerçevesinde 'Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü' adlı etkinlikte yürüyüş yaptılar ve fidan diktiler.

Bir koşu parkurunda yapılan etkinliğe, Tutulmaz çiftinin yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi günün önem ve anlamını belirten Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “Ormanların farklı işlevlerini göstermek, doğa ve orman sevgisini anlatmak, ormanlardan faydalanma konusunda bilinç düzeyini arttırmak gayesiyle 'İnsan için sağlık, sağlık için orman' temalı doğa yürüyüşü planlandı” dedi.

Türkiye'nin dünyada orman varlığı arttıran ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Bölge Müdürü Temel; “1973 yılında ülkemizin yüzde 26'sı orman iken, son yapılan planlamalarla ülkemizin yüzde 28,6'ı ormanlarla kaplıdır. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılı hedefi orman varlığını yüzde 30'lara çıkarmaktır. Afyonkarahisar'ın ise orman varlığı önceki yıllarda yüzde 16 iken, yapılan ağaçlandırmalarla yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Bu da İç Anadolu mıntıkasındaki bir il için önemli bir rakamdır” dedi.

Konuşmaların akabinde Vali Mustafa Tutulmaz ve katılımcılar 3 kilometrelik parkurda yürüyerek hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çektiler. Yürüyüş sırasında fidan dikmeyi de ihmal etmeyen Vali Tutulmaz ve Bayan Tutulmaz, yürüyüşe katılan öğrencilerle bir araya gelerek onlara hediyeler verdiler.