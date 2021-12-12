Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sağlıklı Yaşam Merkezi çalışanları tarafından, Sandıklı Belediyesi'nin destekleriyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sandıklı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda Yaşam Merkezi çalışanları Diyetisyen Seden Gürsoy, Sultan Kübra Ünal Gürdağ tarafından bilgiler verildi. Obezite ve sağlıklı beslenme konulu toplantıda çocuklukta ve erişkinlikte obezite ve sağlıklı beslenme ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Diyetisyen Sultan Kübra Ünal Gürdağ, dünyanın en büyük sıkıntılarından biri olan obezitenin ülkemizde de hızlı bir şekilde artış gösterdiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, yağ miktarının sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde adipoz dokuda birikmesi şeklinde tanımladığını belirten Gürdağ, “Obezite sadece kilo alım ve fiziksel görüntüyle ilişkili olmayıp, beraberinde birçok kronik hastalığı da getirmektedir. Obezite, Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon ve birçok kanseri tetiklemektedir. Bu hastalıkların dışında da vücudu birçok yolla etkileyen obezite psikolojik problemler de doğurmaktadır. Günümüzde erişkinlerden, çocuklara kadar her yaşta obezite hastalığı görülmekte. Obezite tedavisi, beslenme, düzenli egzersiz ve davranış tedavisi olarak yürütülmektedir. Vücut ağırlığının boya oranı bize obezite hakkında bilgi verir” dedi.

Toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.