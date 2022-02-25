Şahin: “TSE, dünya standartlarını Türk standardı olarak uygulayan bir kuruluş”

Dr. Adem Şahin, TSE'nin dünya standartlarını uyguladığını kaydederek, “Şu anda TSE'nin 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Yılda ortalama ürün belgesi olarak baktığımızda kalite yönetim sistem belgesi olarak 50 bin civarında belge üretiyoruz ama bunların tamamı sıradan belge değil” dedi.

Şahin, TSE tarafından Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren et ve entegre tesisi ile şekerleme firmasına verilen kalite belgesi törenine katıldı. İki farklı firmada gerçekleştirilen belge takdim törenine Şahin'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri de katıldı. Gerçekleştirilen törenlerde konuşan Şahin, TSE belgelerinin firmalar için önemine dikkat çekerek belgelerin rekabet günü arttırdığını ifade etti.

Belge takdim töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Şahin, TSE'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. TSE standartlarının dünya standartları olduğunu anımsatan Şahin, “TSE kendi hazırladığı Türk standartlarının yanında Avrupa Birliği'nde hazırlanmış olan ve dünya standartları tarafından hazırlanmış olan standartların tamamını da hazırlandığı ve yayınladığı gün Türk standardı kabul eder. Bundan dolayı dünya standartlarını Türk standardı olarak uygulayan ve bu konuda uygunluk sağlayan bir kuruluş durumunda. Şu anda TSE'nin 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Bu standartların 7 bin tanesi bizim Türk Standardı olarak hazırladığımız standartlar. Kalanları ise dünyanın diğer standart organizasyonları tarafından hazırlanmış standartlar” dedi.

“Bunların tamamı 50 bin civarında”

TSE'nin kişi ve kurumlara yıllık yaklaşık 50 bin kalite, standart belgesi verildiğini dile getiren Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu standartlara uygun üretim yaptığınızda zaten dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ülkesinde kabul edilebilir standartta ürün üretmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dünya pazarlarında doğal olarak tanınıyor. Biz yılda ortalama ürün belgesi olarak baktığımızda kalite yönetim sistem belgesi olarak 50 bin civarında belge üretiyoruz ama bunların tamamı sıradan belge değil. Ürünlere verdiğimiz var sisteme verdiğimiz var. Kurumlara verdiklerimiz var. Bunların tamamı 50 bin civarında.”