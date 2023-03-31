Sahipata Kur'an Kursunda hafızlarla iftar sevinci

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı ve beraberindeki din görevlileri Sahipata Kur'an kursunda hafızlık yapan öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu.

Kazancı, müftülük yöneticileri, Kur'an kursu yöneticisi ve öğreticileri, Sahipata Kur'an kursunda hafızlık yapan öğrencilerin iftar sevincine ortaklık etti. İftar programı öncesinde konuşan Kazancı, öğrencilere hafızlığın öneminden bahsedip küçük yaşta Kur'an-ı hıfzettikleri için kendilerini tebrik etti. Müftü Kazancı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazanda öğrencilerle iftar etmenin sevincini ve manevi hazzını hep beraber yaşadıklarını dile getirerek öğrencilere, onlara emek veren hocalarına, Kur'an kursunda görev yapan diğer görevlilere ve her türlü maddi manevi destek sağlayan herkese teşekkür etti.