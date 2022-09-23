Sahte İran pasaportu kullanan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulamasında, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve birisinin sahte İran pasaportu kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 67 ekip ve 201 personel tarafından 58 uygulama noktasında denetim yapıldı. Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulamasında 46'sı yabancı uyruklu olmak üzere bin 216 şahıs, 58 metruk bina ve muhtelif yerler, 34 umuma açık işyeri ve 2 otobüs terminali kontrol edildi. 275 aracın kontrol edildiği denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 3 araca toplam bin 50 TL idari trafik cezası uygulandı.

Denetimde ayrıca Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs ile sahte İran pasaportu kullandığı tespit edilen bir başka Afganistan uyruk şahıs hakkında kimlikte yalan beyanda bulunmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarımdan adli işlem yapıldığı kaydedildi. Ayrıca şahıslara 12 bin 928 TL idari para cezası uygulandığı da belirtildi.