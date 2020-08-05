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Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşını polis yakaladı

Afyonkarahisar’da kaldıkları evdeki saksıda kenevir yetiştiren ve bir belediyede zabıta olarak görev yapan şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kaldıkları evdeki saksıda kenevir yetiştiren ve bir belediyede zabıta olarak görev yapan şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı. Operasyonda kavanozlar içerisinde esrar ile 39 kenevir bitkisi de ele geçirildi.


Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, 2 kavanoz içerisinde 69 gram esrar, 4 kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde 8 gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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