Saman yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 21.30 saatlerinde Muhammet G. (29) yönetimindeki 02 SF 124 plakalı otomobil ,Dinar-Çay karayolu istikametinden Karaadilli beldesine doğru seyir halindeyken Oynağan köyü ayrımına geldiği esnada aynı yol istikametinde bulunan Bayram Y. (39) idaresindeki 02 SD 089 plakalı saman yüklü traktörün 2. römorkuna arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerini aramasının ardından kaza yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.