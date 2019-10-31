Samanlıkta iğne arar gibi cinayet zanlılarını arayıp buldular

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ağustos ayında yol kenarında bulunan kimliği belirsiz çürümüş cesedin failleri jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundu.

Olay, 16 Ağustos 2019 tarihinde Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Seydiler kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, acil çağrı merkezine Afyonkarahisar - Ankara karayolu çalıların arasında bir ceset olduğu ihbar geldi. Durumun İscehisar Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından araştırma başlatıldı. Olay yerinde tahminen 15-20 günlük olduğu değerlendirilen, 35-40 yaşlarında bir adet kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi tespit edildi. Cesedin bulunduğu yerde yastığın yanında bir adet 7,65 mm çapında boş kovan bulundu. Şahsın üzerinde kimliğini tespite yarar herhangi bir belgeye ise rastlanmazken yapılan otopsi sonucunda cesedin başında vurulduğu tespit edildi.

Samanlıkta iğne arar gibi cinayet zanlılarını aradılar

Olayın ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sıkı bir çalışma içerisine girerek adeta samanlıkta iğne ararcasına cinayetin faallerini araştırmaya başladı. Ekipler, tüm yurtta eşkâle uygun kayıp şahısların sistemden kayıtlarını araştırarak, yol güzergahında muhtemel araç geçişleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları inceledi.

Kimliği belirsiz ceset Samsunlu çıktı

Yapılan araştırmalarda Samsun'da eşkâle uygun bir kayıp şahsın tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca ekip görevlendirilerek Samsun'un Canik ilçende kayıp şahsın Sedat Aker isimli şahıs olduğu öğrenildi. Yapılan istihbarı çalışmalarda ve alınan ifadelerde söz konusu maktulün İzmir ilinde inşaat işçisi olarak çalıştığı, 7 Ağustos'ta bayram dolayısıyla bacanağı İ.G. ve yeğeni S.G. ile S.G.' ye ait 22 LR 463 plakalı otomobil ile İzmir'den Samsun'a çıkış yaptıkları tespit edildi.

Eşi itiraf etti, cinayet zanlısı bacanağı ile yeğeni çıktı

Sedat Aker'in eşi A.A.'nın alınan şüpheli ifadesinde, İ.G. ve S.G.'nin kendisine Sedat Aker'in bayramda gelip gelmeyeceğini sorduğunu, kendilerinin gidip İzmir'de Sedat Aker'i yok edeceklerini, bir daha köye gelemeyeceğini beyan ettiklerini, 8 Ağustos'ta İ.G. ve S.G.'nin kendisini telefonla arayarak “İş bitti kimseye bir şey deme soran olursa biz İzmir'e gitmedik” şeklinde konuşmalar yaptıklarını belirterek eşi Sedat Aker'i İ.G. ve S.G.'nin öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma kapsamında Sedat Aker'in eşi A.A. tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevine teslim edildi.

İ.G. ve S.G. isimli şüpheliler ise HTS kayıtları ve PTS incelemeleri soncunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İ.G. ve S.G.'nin savcılıktaki ifadelerinin ardından Afyonkarahisar Kapalı Cezaevine teslim edildiği bildirildi.