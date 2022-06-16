Şampiyon, tecrübelerini gençlere anlattı

Büyük Taaruz'un 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şuhut Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Adım Adım Zirveye' söyleşi programının konuğu tekvando Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli sporcu Çavdardı oldu. Söyleşide Çavdarlı gençlere tecrübelerini aktardı. Çavdarlı'yı tebrik eden Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, başarılarının devamını diledi.

Söyleşi sonunda ise Kaymakam Düzgün sporcuya plaket ve hediye takdim etti.