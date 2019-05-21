Sanat engel tanımadı

Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği (AFSAYAD) tarafından başlatılan "Sanatla Köprü" projesinin son durağı görme engelli çocuklar oldu. Dernek üyeleri Kadaifçioğlu İlkokolu'nda eğitim gören görme engellilerin sınıfına giderek, kil ile sanatsal çalışma yaptı. Görme engelli çocuklar, ilk kez kil ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Toplumun her kesimine sanatı ulaştırmak amacı ile kurulan AFSAYAD, “Sanatla Köprü” projesini önceki ay hayata geçirmişti. Proje kapsamında ilk olarak merkeze bağlı Küçükçobanlı Köyü'nde ki ilkokula giden dernek üyeleri çocuklarla birlikte kilden kelebek ve kuş motifleri kullanılarak sanatsal çalışma yapmıştı.Projenin ikinci durağı ise görme engelli çocukların eğitim gördüğü Kadaifçioğlu İlkokolu oldu. Dernek Başkanı Ressam Başak Nakilcioğlu koordinesinde görme engelli çocuklarla dernek üyeleri, kilden çeşitli figürler yaptı. İlk kez kil ile tanışan çocuklar kendi hayal dünyalarını kil ile yansıtmaya çalıştı.

Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu, etkinlik kapsamında konuşarak, bu etkinlikteki çocukların daha önce kille hiç çalışma yapmadıklarına dikkat çekerek, “Bu etkinliğimiz bir sanat etkinliği. İlkini Küçükçobanlı'da gerçekleştirmiştik. Bu sefer de görme engelli çocuklarımız ile birlikteyiz. Onların dünyalarına sanatla dokunmak istedik. Bu öğrencilerimiz daha önce kil ile çalışma yapmamış. Bizde bugün kil ile çeşitli figürler üzerinde çalışma yaptık. Her çocuğumuz kendi dünyasını kil ile bize sunmaya çalıştı. Onlar için çok farklı daha önce yapmadıkları bir etkinlik. Bizim için çok öğretici bir etkinlik oldu. Öğrencilerle duygusal bağ kurduk. Okul idaremize ve öğretmenlerimize bize destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Nakilciolu, Afyonkarahisar'da görme engellilere yönelik böyle bir sınıfın olduğunu hatırlatarak, "Görme engelli çocuklarımız açısından böyle bir sınıfın olması eğitim anlamında güzel bir durum. Ancak bu sınıf sanırım tam olarak bilinmiyor. Öğretmenlerimizden böyle bir bilgi edindik. Görme engelli çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmaması gerekiyor. O yüzden mutlaka burayı bilmeyen anne ve babalar onları bu okula göndersinler. Bu okul Hıdırlık çıkışında solda kalan Kadaifçioğlu İlkokulu" çağrısında bulundu.

Etkinliğe Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu'nun yanı sıra, Yeksin Helvacıoğlu, Aslıhan Alaca ve Nalan Karcı katıldı.