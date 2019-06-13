Sandıkı'da oturma banklarına zarar verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen banklara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde yapıldığı düşünülen olayda bankların vidaları sökülerek tahtalarına hasar verildi. Sabah durumu fark eden vatandaşlar ve esnaflar tepki göstererek "Özellikle yaşlılar buralarda dinleniyor. Bütün halkımız bundan yararlanıyordu. Bunun kime nasıl zararı olabilir? Daha yeni yerleştirildi bunlar buralara. Faillerinin kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Olayı duyan belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bankları kısa sürede tamir etti.