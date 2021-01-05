Sandıklı 100 kişiye gelir kapısı olacak fabrika kuruluyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ilk etapta 100 kişinin istihdam edileceği baharat ve tıbbi aromatik ürünler fabrikası kurulacak.

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şahinoğlu ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Cem Yavuz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyarette konulan Şahinoğlu, fabrika sayesinde yaklaşık 100 kişinin gelir sağlanacağını belirterek, tarımsal ürünlerin işleneceğini kaydetti. Şahinoğlu tesisin ayrıca ilçedeki çiftçilere ve sandıklı ekonomisine canlılık kazandırılacağını ifade etti.

Başkan Çöl ise Sandıklı'ya farklı bir işletme kodunda yatırım yapan Şahinoğlu'nu tebrik ederek, “İlçemizde böylesine güzel bir tesisin hizmet vermeye başlayacağından ve 100 hemşerimize iş imkanı sağlanacak olmasından çok mutluyuz” dedi.