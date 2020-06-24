Sandıklı Akdağ Tabiat Parkına ilgi artıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınarında olan Akdağ Tabiat Parkına ilgi artıyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan, küçükten büyüğe bütün vatandaşların gönlünce eğlenebilecekleri yerleri içerisinde barındıran, temiz havası, bol güneş ışığı, tekne turları, Bungalov evleriyle Akdağ Tabiat Parkı gelen misafirlerden tam not alıyor. İçerisinde çocuklar için oyun alanları, tuvaletler, mescitler, market, mangal ve piknik alanları gibi pek çok unsuru barındıran Akdağ Tabiat Parkı 2020 sezonunu büyük bir kalabalık eşliğinde açtı. Hem dinlence hem de göze hitap eden Akdağ Tabiat Parkını ziyaret eden misafiler, sosyal medyada çektikleri resimleri paylaşarak parkın daha fazla kitlelere ulaşması için isminin duyurulmasında yardımcı oluyorlar.