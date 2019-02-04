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Sandıklı Akdağ'da bir garip tatbikat

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akdağ Milli Parklar koruma alanında dün yapılan AKUT tatbikatı, sosyal medyadan ilginç fotoğraflar ile duyuruldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Milli Parklar koruma alanında dün yapılan AKUT tatbikatı, sosyal medyadan ilginç fotoğraflar ile duyuruldu.


DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat duyurusu ve fotoğraflara tatbikat konusu ile ilgili bir anlam bağlantısı kurulamadı. Basına haber verilmeden yapılan tatbikatın konusu anlaşılamadığı gibi, fotoğrafta ise tatbikat ile ilgisi olmayan kardan yapılan kulübe ve üzerindeki Türk Bayrağı ile anlam yüklenmeye çalışılması tatbikattan çok piknik izlenimi uyandırdı.

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