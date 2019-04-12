Sandıklı Akdağ'da kamp karavan turizmi etkinliği başladı

Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Belediyesi ev sahipliğinde Akdağ'da bir araya gelecek Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği temsilcileri ve üyeleri İlçe Kapalı Pazar Yerinde bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Adalet Atacan; “Afyonkarahisar'da turizm çeşitliliğini artırmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kamp ve karavan turizminin Afyonkarahisar'a önemli katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Afyonkarahisar ilimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Kamp ve Karavan Turizm Festivali ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de, “Ülkemizin, ilimizin göz bebeği olan Akdağ tabiat parkımızda bu tür çeşitli etkinlikleri devam ettirmek arzumuz ve isteğimizdir. Bu tarz güzel bir mekânı ilçemize ve Sandıklı Belediyemize kazandıran önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. O bir adımdı. O adımın sonuçlarında da böylesine kıymetli misafirleri Sandıklı'mıza getirmek oldu” dedi.

Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise; “Buraya gelen misafirlerimiz ile güzel dostluklar geliştireceğiz. Karavan turizmini temsilen gelen değerli arkadaşlarımızın, başta sosyal medya olmak üzere burada gördükleri güzellikleri paylaşmalarını kendilerinden rica ediyorum. Böylelikle ilçemizin gelişmesine de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye'nin bütün bölgelerinden karavan tutkunlarının Sandıklı ilçesine geldiğini belirten Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız; “Biz dernek olarak tamamımız buradayız. Antalya, İzmir, Trabzon, Ordu, Türkiye'nin her yerinden herkes var. Burada toplandık ve biraz sonra Akdağ'a çıkacağız. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliğinin katkıları ile buradayız. Çok mutluyuz. Herkesi bekliyoruz. Pazartesi günü Sandıklı'ya tekrar gelip Afyonkarahisar'a gideceğiz ve buradan da kortej sonrası dağılacağız” dedi.

Daha sonra karavancılar kamp kurmak için ilçeden Akdağ'a hareket etti. Etkinliğin ikinci gününde Akdağ Kocayayla'da yöresel ürünlerin stantları kurularak yöresel ürünlerin ikramı, Akdağ gezisi ve fidan dikimi yapılacak. Pazar günü ise Akdağ'dan Hüdai Kaplıcalarına gelmesi ve burada çamur etkinliği, termal havuz etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Pazartesi günü ise ilçeden saat 10.00'da karavancıların Afyonkarahisar'a hareket etmesi bekleniliyor. Afyonkarahisar'da pazartesi günü saat 12.00'de karavanların bir araya gelerek şehir turu atması bekleniyor.