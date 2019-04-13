Sandıklı Akdağ'da Kamp Karavan Turizmi Festivali devam ediyor

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sandıklı ilçesi düzenlenen Kamp ve Karavan Turizmi Festivali katılımcıları Akdağ'a çıkılarak kamp ve karavanlarını kurdu.

Dün Belediye Meydanı'nda Turizm Lisesi ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri ile ilçedeki termal otel çalışanlarının katıldığı yürüyüşle başlayan festivalde, kapalı pazar yerinde kadar yürüyen katılımcılar, burada karavancılarla bir araya gelmişti. Etkinliğin ikinci gününde de Akdağ gezilerek fidan dikimi yapıldı. Yine katılımcılara yöresel ürünlerin ikramı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Akdağ'ın doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkartarak insanlar açısından bilinirliğini kılmak çok önemli. Turizmi çeşitlendirmekte ayrı bir konu. Termal turizm Afyonkarahisar'ın ana motoru. Bunun yanında diğer turizm çeşitlerine de atılmak gerekiyordu. Bunun için gerekli yerler ile istişarede bulunduk. Sonrasın da böyle bir etkinliği düşündük. Burada 45 karavan geldi, 15 çadır kuruldu. Ordu, Trabzon, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya Eskişehir ve Antalya gibi birçok yerden karavancılar geldi. Karavancılar, misafirlerimiz buradan memnun ayrılırsa ve sosyal paylaşım hesaplarından güzel paylaşımlar yaparlarsa kazancımız o zaman olacak. Umarım Afyonkarahisar için önemli bir çıkış yolu olur. Temel amacımız turizmi çeşitlendirmek, alternatif turizm çalışmalarına hız katmaktır” diye konuştu.