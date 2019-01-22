Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İsviçre'ye getti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, engelli vatandaşlar için yurt dışından temin edilen malzemeleri teslim almak ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile görüşmek üzere İsviçre'ye gitti.

Belediye Meclis üyeleri Osman Işık ve Onur Karakakuzu'nun da katıldığı ziyarette Başkan Çöl, engelli vatandaşların kullanacağı; akülü ve normal tekerlekli sandalyeler, engelli fitness aletleri, engelli taşıma cihazları, görme ve duyma güçlüğü çekenler için iletişim cihazları, engelli ortopedik yataklar gibi değişik konseptlerden oluşan cihazları teslim alacak. İsviçre'nin Basel şehri ziyareti öncesi bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Niyet hayır, akıbet hayır inşallah. Engelli kardeşlerimize bir umut olabilmek için uçuyoruz. Sandıklı hemşerilerimizin ilçemize kazandırdıkları engelli araç ve malzemelerini teslim almak ve hassasiyetlerine teşekkür için gidiyoruz. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah" dedi.