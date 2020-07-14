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Sandıklı Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gerekli hazırlıklara başladı.

Hazırlıkla kapsamında Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Mezbahanesinde denetim yaptı.


Kurban Bayramında vatandaşların sorunsuz bir hizmet vermek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çöl, Belediye Veterineri Gökhan Kaan İlhan'dan konuyla ilgili bilgiler alarak denetim yaptı.


Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çöl, “Her Kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımıza en güzel hizmeti yapabilmek adına, Sandıklı Belediyesi olarak Afyonkarahisar ilimizde ruhsat alan ilk mezbahanemizde, gerekli incelemeleri yaparak hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanan Covit-19 sürecinde en hijyenik şekilde Kurban ibadetlerinizi yapabilmeniz için tüm ekip arkadaşlarımız olarak hazırız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz normal günlerde olduğu gibi Kurban Bayramında da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları, bunun yanı sıra görevli personellerimizin ikaz ile uyarılarına riayet etmelerini rica ediyorum" dedi.

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