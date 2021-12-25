Sandıklı Belediyesi polis adayları için harekete geçti

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları ile Sandıklı Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında ilçedeki polis adaylarına Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) için ücretsiz hazırlık kursu verilecek.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümü'ne bağlı spor salonunda uzman eğitmenler tarafından verilecek olan kursların tamamen ücretsiz olup, dileyen vatandaşların katılabilecekleri katıldı. Vatandaşların kayıt için 0 554 768 93 22 telefonu ya da Sandıklı Spor Salonu'na şahsen başvuru yaparak gerekli bilgiyi alabilecekleri kaydedildi. Son başvuru tarihinin ise 14 Ocak 2022 olduğu belirtildi.