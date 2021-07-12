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Sandıklı Belediyesi'nde kadın gassal görevine devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine verilen cenaze ve nakil hizmetlerinin yanında şimdi de kadın gassal hizmeti verilmeye başlandı.


Sandıklı Belediyesi'nin 12 senelik meslek deneyimi bulunan kadın gassalı, vatandaşlara pandemi döneminde de hizmet vererek bu konuda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek üzere görevine üç aydır devam ediyor. Sandıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Cenaze hizmetleri gibi gassal hizmeti ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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