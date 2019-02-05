Sandıklı Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı, en düşük maaş 2 bin 350 lira oldu

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün 3 aydır sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda Belediye-İş Sendikası ile toplu sözleşme imzalanarak Sandıklı Belediyesinde çalışan SANBEL, SANPER, SANJET şirketi ayrımı gözetmeksizin bütün personeller sendikaya kavuşmuş oldu. Bir otelde düzenlenen imza törenine, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Belediye-İş Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Yücel Şahin ve sayıda personel ile aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çöl; "Biz çalışanlarımızın maaşlarını günü gününe yatırdık ve personeline bir kuruş bile borcu olmayan bir Sandıklı Belediyesi haline sizlerin desteğiyle geldik. Şimdi de yoğun bir çalışma temposu ile geçen üç aylık süreç zarfında personellerimizin sendikal hakları alması noktasında sizler gibi bizlerde ziyadesiyle memnunuz. Belediye-İş Sendikası ile yapılan yoğun görüşmelerimiz neticesinde Sandıklı Belediye personellerimizin maaşlarından bir buçuk yıl boyunca sendika kesintisi yapılmayacak. Bunun yanı sıra bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücrete çok büyük bir destek sağlanarak 2 bin lira civarına ulaşmıştı. Bizler de personellerimizin eline daha fazla para geçmesi, ekonomik özgürlüklerine ulaşabilmesi açısından en düşük personel maaşın 2 bin 350 TL seviyesine yükselttik. Buradan sendika başkanımıza ve görevli personellerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu ücreti daha da yukarılara çekerek sendika çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların akabinde Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven'in eşliğinde Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Belediye İş Sendika Başkanı Yücel Şahin'in attıkları imzalar ile Sandıklı Belediyesi personelleri resmen sendikalı olmuş oldu" dedi.